在美國總統川普居中斡旋下，沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等非OPEC產油國12日達成減產協議，同意每日減產970萬桶，再加上美國、加拿大等國承諾減產與主要石油消費國採購庫存等，預計每日原油供應將減少2,000萬桶，約佔全球供應的兩成。

OPEC與俄羅斯等國組成的OPEC+周日同意減產970萬桶，約佔全球供應逾13％，創下史上最大減產規模，時間從5月1日至6月底。7月到今年底，每日減產規模減至770萬桶，2021年1月至2022年4月減至580萬桶。

而美國、加拿大、巴西等20國集團（G20）國家也承諾每日聯合減產約400～500萬桶。

OPEC指出，除了上述減產行動外，部分OPEC成員國同意額外減產，伊朗與委內瑞拉原油出口遭制裁、利比亞供應中斷，加上部分工業國家同意採購原油作為戰略庫存，此次全球減產規模可望達到每日2,000萬桶。

(工商 )