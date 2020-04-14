受新冠肺炎疫情衝擊，外出捐血人數下降，全台血液庫存量告急，尤其缺O型血。吳汶芳日前專程來到LINE FRIENDS主題限定捐血車捐血，她也呼籲大家，除了勤洗手，戴口罩，注意自己的身體健康，現在在捐血車上也都有很完善的防疫措施，大家不需要太擔心，如果你從國外回來也要記得28天之後才能捐血。

「創作才女」吳汶芳去年6月受邀擔任「捐血大使」，後來每兩個月都會去捐血中心報到，幫助需要的人，她特別為台灣血液基金會創作〈愛與被愛〉 這首歌，「付出的幸福感正是因為能看見生命的延續，透過捐血延伸希望，所以無論是去愛或是被愛的人都值得擁有幸福。」

吳汶芳大學時曾想要捐血，但那時候身體狀況不好，資格不符合捐血條件。她當歌手後開始培養運動習慣、注意飲食，加上台灣血液基金會邀請她當捐血大使，讓她第一次捐血就是在有媒體和攝影機的紀錄下完成。她還記得當時心情緊張，擔心血會不會流不出來，就非常快速的做手掌張握的動作，護理師發現後拍拍她，請她放慢動作就好，不需要太過緊張。

吳汶芳說：「其實我沒有感到一絲害怕，因為醫療人員都很親切專業，心裡面有一種全然信任的感覺，只是心裡會覺得很神奇，自己身體的一部份竟然可以對社會有那麼大的貢獻。」

吳汶芳向來熱心公益，是很稱職的捐血大使。（福茂唱片提供）

由於吳汶芳吃素，身旁親友十分擔心她會不會營養不夠，她表示，自己平常很愛吃各種蔬果青菜，特別喜歡吃菠菜、花椰菜，因為菠菜的鐵質含量很高，花椰菜的維生素也利於鐵質的吸收，水果也喜歡吃葡萄、紅肉火龍果，覺得這樣吃最天然又健康。

喜歡戶外活動的吳汶芳，近來也因為疫情關係，減少出門，改成在家裡運動，「最近我的運動都變成在家做簡單的瑜珈，或是透過身體的重量做些肌耐力的練習，像是棒式、仰臥起坐、深蹲等等，偶而還是會早一點趁人少的時候出門跑步，只希望疫情快過去，我還好想去游泳啊！」

而台灣血液基金會與LINE合作，打造5台LINE FRIENDS主題限定捐血車，吳汶芳日前也前往台北捐血車並捐出熱血，象徵不一般的「揭幕儀式」，她一看到捐血車上有著大大的LINE FRIENDS家族，直呼太可愛了，抓到空檔就趕緊跟熊大、兔兔拍照。

吳汶芳日前戴口罩去捐血。（福茂唱片提供）

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