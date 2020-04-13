日本眾議院位於東京都港區的赤坂議員宿舍13日公布，宿舍大樓內有1名自民黨籍眾議員的家人確診感染新冠病毒。繼眾議員秘書感染後，13日還有1名眾院事務局的男員工確診。

住在議員宿舍的是地方選出的國會議員及其家人，其中包括內閣閣僚。在發給媒體的通知中指出，感染者的同居人沒有發燒，健康狀態良好，目前居家隔離，避免不必要的外出，近日內將接受病毒檢測。

自民黨眾議員逢澤一郎13日晚間在推特上說，在議員宿舍用晚餐時，聽到播放出現確診患者的廣播，且強調目前正在消毒電梯等公共空間。

日本國會周邊11日出現感染首例，是福岡6區選出的眾院議員鳩山二郎的60多歲男秘書。鳩山辦公室指出，這位秘書很長時間沒有與鳩山接觸，鳩山辦公室所在的眾議院第2議員會館2樓已限制人員進出並進行消毒。

此外，眾議院事務局於13日宣布，管理部汽車課的1名50多歲男職員確診，這是國會職員確診的首例。

有鑑於疫情已擴大到國會周邊，日本首相安倍晉三籲請民眾要將人與人的接觸減少7至8成。日本自民黨和立憲民主黨的國會對策委員長13日在會談中決定，為了起帶頭作用，除了大會外，出席國會的議員要減少7至8成。

(中時電子報)