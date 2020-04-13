南部某國立大學碩士生爆出在大樓水塔倒入排泄物、菸蒂等廢棄物，讓整棟樓都用他污染的水來吃喝洗漱，甚至有住戶因此送醫。原PO也公開房東與闖禍研究生的對話，要他到警局報到。

一名南部國立大高材生把裝尿寶特瓶等垃圾丟進水塔，圖為房東打撈上來的廢棄物。(翻攝自爆料公社)

網友在《爆料公社》表示，約兩個月前，陸續有房客發現自來水有異味向房東反映，房東也因此詢問自來水公司得到回覆是正常。直至4月8日又有房客向房東再次提出自來水有異味，房東才在大樓的地下室水塔發現大量廢棄物，包含有煙蒂、瓶裝尿液、排泄物、垃圾、廚餘，但大樓的住戶都已經使用這些污染過的水多日，包含日常生活的刷牙洗臉洗澡、澆花、寵物使用，甚是煮飯飲用水，甚至有人因此上吐下瀉就醫，根據原PO所爆料表示，亂丟垃圾汙染水塔的人疑似是一名已經退租的某國立大學碩士生，他因為租約到期，被房東要求清除堆放在地下室的垃圾，原以為堆積的垃圾減少是被清除，沒想到對方竟然直接把垃圾投入水塔中，讓整棟樓的人都喝他汙染過的水，相當惡質。原PO表示，由於事發地點是老公寓，沒有裝監視器，因此上網諮詢「可以採取怎樣的法律途徑」

透過網友公布的錄音片段可以得知，原來這名汙染水塔的人是南部某國立大的碩士生，他在電話中表示以為那裏是化糞池還什麼的，因為圖個方便才把垃圾往裡頭丟，他也承認廢棄物裡面有「瓶裝尿液」並表示願意為此事負責。

(中時電子報)