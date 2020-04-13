美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普插手油價談判，終於讓沙烏地阿拉伯主導的「石油輸出國組織」（OPEC）與俄羅斯為首的其他產油國達成協議，名為「OPEC+」的23個石油出口國同意在5月、6月每日合計減產970萬桶原油，占全球每日供應量的10%，以阻止油價持續探底。之後至12月日減770萬桶；明年起連續16個月一路至2022年4月，日減580萬桶。西德州油價今天上漲3.8%，收23.8美元。

儘管OPEC秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）稱減產規模是歷來之最，但分析師認為，受新冠疫情衝擊，這次減產幅度太小又太遲，恐不足以確保油價長期反彈。

沙烏地和俄羅斯大打價格戰，造成油價在第1季崩跌66%。沙俄原本9日已達成協議，日減產1000萬桶，但墨西哥從中作梗，堅持要把日減40萬桶的配額降為10萬桶，最後在川普協調下，答應這30萬桶由美國吃點虧埋單，才讓墨西哥點頭，及時在13日原油開市前達成協議。

川普之所以亟於協調，目的不是為了友邦，而是擔心美國石油業出現倒閉潮。他推文說：「這將拯救能源業數萬個工作機會。」

自3月上旬以來，國際油價已下滑40%，但這次達成減產協議，加上伊朗、委內瑞拉受到經濟制裁無法出口石油，以及利比亞等國停產，市場上將日減2000萬桶。但分析認為可能要減產每日供應量的30%才夠。

但從這次川普的影響力可看出，OPEC實際的幕後主席已經由美國取沙國而代之，成為全球石油市場秩序的主導國。

(中時 )