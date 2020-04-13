英國廣播公司（BBC）曾報導說，歐洲疫情大流行，只有這個國家不擔心。這個國家指的就是白俄羅斯。白俄總統盧卡申科面對疫情採取「佛系防疫」。但而今，這個位於歐盟東部邊界的前蘇聯加盟共和國，看來疫情也緊張起來了。從10日至12日，白俄新冠病毒確診病例分別增加495例、245例及352例，累計確診已達2578例。

據新華社13日報導，白俄羅斯衛生部12日發布的新冠疫情數據顯示，過去一天白境內新增確診病例352例，累計確診2578例。數據顯示，過去24小時內白俄羅斯新增治癒病例31例，累計治癒203例；新增死亡病例3例，累計死亡26例。現有確診病例中，有50人在使用呼吸機治療。

白俄衛生部副部長博格丹12日晚在電視直播節目中說，白境內最近幾日確診數量大幅增加，與檢測數量增多有關，增長情況在預料之中。他表示，世衛組織代表本月8日至11日考察了白境內的疫情形勢，建議白衛生系統做好為所有有需求人員提供最大限度救助的準備。

白俄衛生部長卡拉尼克11日說，白方從國外訂購了20萬支快速檢測試劑，預計7到10天後境內各病毒檢測實驗室將可使用新試劑進行檢測，民眾可以免費接受快速檢測。

12日凌晨，烏茲別克一架軍用運輸機運載一批人道主義抗疫物資抵達白俄羅斯，物資包括口罩、手套、防護服、消毒液和醫用酒精等。

4月11日，在白俄羅斯首都明斯克，人們戴著口罩參加復活節活動。受疫情影響，白俄今年的復活節活動改在室外舉行。（新華社照片）

白俄羅斯總統辦公廳10日發布消息說，為防止新冠疫情傳播，總統盧卡申科同意將中小學生春假再次延長一周到4月18日。白教育部表示，各中小學將加強衛生防疫措施，已組織的春令營和假期興趣班將繼續進行。

英國廣播公司（BBC）中文網3月30日報導說，歐洲目前正處於新冠病毒疫情大流行的中心，但是這片大陸上卻有一個國家，當局並沒有下令對日常生活作出重大改變。白俄羅斯的邊境仍是開放的，人們還照常上班，甚至也沒有恐慌搶購衛生紙的事情。

白俄總統盧卡申科表示，他的國家不需要採取任何預防措施來對抗新冠病毒的擴散。「各種事情時有發生，最重要的是不要恐慌！」

盧卡申科認為，農場忙碌對防疫有益。他稱，「一台拖拉機將會治癒冠狀病毒」，這已經在白俄羅斯引發很多討論，甚至在社交媒體上受到嘲笑。盧卡申科指的是要在農場上老實辛勤地勞作。他還提到說，雖然他自己不喝酒，但是要試圖阻止疾病擴散，喝點伏特加也未必沒有用。

據報導，白俄羅斯沒有關閉電影院或劇場，也沒有禁止任何公眾活動。它是世界上所剩無幾的仍然未讓其足球聯賽停擺的國家之一。白俄超級聯賽仍在進行，而且透過電視轉播讓鄰國俄羅斯對足球如饑似渴的球迷收看。

(中時 )