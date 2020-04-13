《金都》探討婚姻，獲獎好評不斷。（采昌國際多媒體提供）

被譽為「年度最精彩香港電影」的《金都》，集結香港電影評論學會大獎影后鄧麗欣，以及接連問鼎金馬獎、香港電影金像獎影帝的朱栢康領銜主演。該片由新銳導演黃綺琳執導，她透露本片花費18天拍攝完成，每天都像打仗一樣，得拍好多場戲，不然就沒有機會再拍了，有一場下雨戲為了連戲，拍得最克難。當時天氣是大晴天，劇組只好出動「噴壺」，邊跑邊拍邊噴水，從畫面中製造出下雨的感覺。狼狽的拍攝過程，也讓女主角鄧麗欣笑說：「真瘋狂，我們的拍攝真的有點土法煉鋼啊！」

《金都》全片以「金都商場」這個香港實際存在的平民化婚慶聖地為背景，描述大齡婚紗女店員，為了應付男友逼婚，被迫去收拾早年捅下的婁子，也讓每天離不開婚嫁話題的她，開始反思自己的人生方向。導演黃綺琳坦言在創作時，都會適時加入自己的經歷，尤其她也經歷過愛情的轉折，男友甚至跟她求過婚，結果分手後也讓她思考這段感情，並將身邊的人與事寫進劇本當中。

她坦言這段創作過程有點像在治療：「寫完劇本我已經覺得舒服了，拍不拍得出來不要緊。」而對於小時候對婚姻的想像？她更語出驚人笑說：「我的父母很傳統，從來沒見過他們牽手或親嘴。我在五、六歲時還以為老公是由政府分派，還問我阿嬤該如何申請老公！當意識到有愛情才會結婚的時候，真是如同驚天大發現！」

《金都》搶先全球，將於台灣正式上映。（采昌國際多媒體提供）

導演黃綺琳之所以看上金都商場，是因為「平民化」、「廉價」、「通俗」的形象，配上當中充滿大量「喜氣洋洋」婚慶用品的有趣衝突性；毗鄰甚至還有中港旅遊巴士站，商場樓上還有偵探社、中醫診所，這都讓金都商場跟尖沙咀的重廈大廈一樣，得以發展出有趣的電影內容。導演黃綺琳透露自己從小就住在金都商場附近，也讓她對那邊產生許多想像：「太子是我成長的地區，我對金都商場非常熟悉，常常隔著窗就可以看見來來往往的準新郎新娘們，自己也開始對那邊產生夢幻的感覺。不過當我實際走進商場，幫親友準備婚禮時，卻發現一切都不如想像中來得夢幻。」

而港星鄧麗欣2018年憑電影《空手道》提名香港金像獎最佳女主角，這次再憑《金都》獲提名，她在香港節目《金像女情》談及入圍心情時表示：「第2次就會感受當中那種喜悅，以及獲得和大家的肯定的心情，原來我不是只有運氣，我是有實力才有第2次提名！」

近期因新冠肺炎疫情關係，鄧麗欣與男友王子（邱勝翊）分隔兩地，不過她會追王子新劇《覆活》解相思，平時也都透過視訊維繫感情，姐弟戀加異地戀的距離絲毫不影響小倆口甜蜜。而《金都》也受疫情攪局，香港上映時間推遲至6月4日，反倒是台灣搶先一步，於5月8日上映。

(中時 )