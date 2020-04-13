陸媒《財新網》近日刊出一則報導揭露武漢封城秘辛指出，早在鍾南山與李蘭娟等院士到武漢考察疫情前，武漢中南醫院院長王行環曾不斷向湖北衛健委通報疫情的嚴重性，但有關訊息全遭壓制甚至刪除，還被批評「政治覺悟不高」。最後王院長主動找上剛到武漢的鍾、李兩位院士通報情況，才促成北京做成武漢封城決定。不過，這篇手記式的採訪記錄卻在上架一天後遭撤下，但文章內容已在大陸網上廣為流傳。

據《美國之音》指出，大陸《財新網》記者蕭輝的一篇採訪手記《武漢疫情中的中南醫院：他們打滿全場》近日在互聯網流傳。文中提到，武漢大學中南醫院院長王行環今年1月初就已經感到疫情爆發事態嚴重，於1月3日啟動隔離病房及發燒門診，還不斷向武漢、湖北衛健委的通報中提醒官員，不要忘記SARS的慘痛教訓，但卻多次被上級批評「政治覺悟不高」、「要注意政治影響」。

報道說，蕭輝的記者手記4月12日流出。她在手記中寫道，1月20日世衛安排專家到中南醫院考察，1月19日湖北省、武漢市衛健委領導來中南醫院考察安排接待世衛專家時，衛健委的官員要求中南醫院人員「注意政治影響和說話方式」。但中南醫院院長王行環卻反駁：「我一定會實話實說。你們難道忘記了沙士(SARS)教訓了嗎？救人命是最大的政治，實事求是是最大的政治」。

報導說，在世衛組織到中南醫院考察的頭天晚上，王行環還回絕了跟他相熟的省級領導要他注意政治影響的叮囑。他對這位領導說，「真正的政治站位是要站在人民的立場上，站在黨中央的全局高度立場上」。

該篇手記在事後引述王行環的話說，「悲劇發生了，死了那麼多人，那麼多醫護人員感染了，我們應該反思哪些地方做得不到位，哪些地方可以改進的」。他期望國家能夠防範下一次病毒的侵襲，避免悲劇一而再、再而三發生。

採訪手記說，「在採訪中，我問王行環院長，直接頂撞頂頭上司，不怕被穿小鞋麽。王院長光明磊落地回答，『作為一個學者專家，就是應該講真話。大不了，我這個院長不當了。我還是泌尿外科的一把刀。』」

不過這篇將當時武漢瞞報疫情的狀況曝光的報導卻很快就遭到下架命運，13日早晨該文網頁已顯示「頁面不存在或已刪除！」

(中時電子報)