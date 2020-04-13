日本女星上野樹里4年前閃嫁搖滾樂團「TRICERATOPS」主唱兼吉他手和田唱，婚後一改先前給人高傲神秘的冷酷形象，不但經常在官方IG上與老公放閃，頻頻上傳兩人的甜蜜合照，臉上的笑容也明顯變多，整個人散發出不同以往的溫和氣息。而這樣的轉變，似乎也對她的演員之路產生正面影響。

婚後的她重拾女主角大任，接演以漫畫改編的催淚日劇《女法醫朝顏》，劇中她所飾演的新人法醫既溫柔又堅定，為了撫慰遺族們的傷痛，積極與刑警父親時任三郎攜手辦案，解開命案真相。渾然天成的感人演技，讓她深獲演藝圈業界人士及廣大觀眾肯定，一舉奪下第17屆「CONFiDENCE AWARD DRAMA PRIZE」最佳女主角獎，該劇也在好評下，預計於今年夏天在日本推出續集。而上野樹里在戲裡的「暖女」行徑，在戲外也隨處可見。

在拍戲現場，上野樹里除了會主動照顧身體不適的同劇演員、陪小童星聊天玩耍，還熱心協助工作人員，一起搬運劇中道具。各種貼心舉動，讓許多婚前曾跟她合作過的人大吃一驚，開玩笑說：「樹里結婚後簡直變了一個人，愛情的力量真的太偉大了！」

其實上野樹里曾多次透露，大她11歲的老公非常體貼，有時工作完回到家，對方會先幫她放洗好澡水，還會犧牲睡眠時間，特地起個大早幫她做早餐，讓她十分感動；公婆更是把她當親生女兒疼愛，尤其身為知名料理專家的婆婆，總是大方傳授壓箱食譜給她，兩人還會相約去吃飯逛街、看演唱會，讓母親早逝的她再次感受到母愛的溫暖。《女法醫朝顏》14日晚間10點10分於緯來日本台全台首播，第二集起將調整於每週一至週五晚間10點播出。

(中時 )