據新加坡聯合早報網13日報導，隨著印尼新冠病毒（COVID-19）疫情加劇，印尼總統佐科威13日簽署一項總統令，正式宣布冠病為國家災難。這項法令規定，印尼各地的地方政府在處理冠病大流行時，必須遵循印尼中央政府的政策。

據報導，佐科威13日下午在內閣會議上指示衛生部長特拉旺將該國的冠病檢測次數增至每日1萬次。佐科威也要求所有政府部門和機構與冠病抗疫工作小組，以及其他地區政府共享有關冠病的數據和訊息。

另外，佐科威也要求當局將所有與冠病相關的數據公開，發布給所有人。

佐科威說：「必須將所有資料弄清楚，並輸入數據庫。必須共享測試結果，每個人都應該能夠查閱數據，包括有關可疑病例、被隔離監視人、確診病例、康復、死亡人數和接受檢查的人數。」

3月31日，佐科威宣布，印尼進入全國衛生緊急狀態。此外，佐科威也宣布了一系列措施，協助低收入者度過這場冠病危機。這些措施包括擴大所提供的社會福利、食物援助服務以及電費折扣或豁免。

印尼13日新增316起新冠病毒確診病例，累計總數達4557起。該國也新增26起死亡病例，累計總數增加至399起。

據聯合早報網報導，印尼研究人員警告印尼政府，該國若在下個月回教齋戒月結束後允許數百萬人離開城市返鄉，此舉可能導致新冠病毒感染率飆升，感染人數可達百萬。印尼人口約2.7億，在全球排行第4名。

(中時 )