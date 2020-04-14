英國一對情侶光天化日之下，在白金漢宮前的公園上演活春宮，全程都被路人拍了下來。

真的是女王家門前也敢撒野！英國一對情侶11日光天化日之下，在白金漢宮前的公園路邊上演活春宮，任憑經過路人側目、錄影也不停下手邊動作，最後警察介入，不過令人傻眼的是，警察上前竟是呼籲他們要嚴守「保持社交距離」政策。

英國《太陽報》（The Sun）報導，上周六下午經過白金漢宮前方聖詹姆斯公園（St James's Park）的路人都驚呆了，因為一對情侶光天化日之下，就在公園裡靠近人行道的草地上做起愛愛運動，不管多少路人經過，這對打得火熱的愛侶都不停止。

一名錄下整個經過的路人詳細描述，這對情侶前戲大概進行了15分鐘，之後女方跨坐到男方身上，兩個人就開始辦正事了。

路人說，他經過這對愛侶，還盯著他們看，不過他們一點也不在意，所以他決定把整個過程錄下來。他說，許多路人經過他們身邊，但是這對情侶根本沒在管誰看他們。

有路人向警察舉報這對情侶，之後2名騎在馬背上的騎警終於介入，不過報導稱，好笑的是，警察只是上前警告情侶要保持社交距離。之後倫敦警察廳發言人更堅稱，當天巡邏員警是在公園人行道旁看到一男一女在野餐，因此上前提醒他們要遵照政府指令，嚴守社交距離，稱沒看到有人公然上演活春宮。

路人表示，女王伊麗莎白二世看到這幕一定氣炸了，不過礙於新冠肺炎疫情關係，女王及王夫菲立普親王（Prince Philip）目前都不在家，而是暫時到溫莎城堡躲避疫情。

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文章來源：LOOK AWAY, YOUR MAJ Frisky couple stun onlookers by having sex yards from Buckingham Palace… and cops only warn them about social distancing

(中時電子報)

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