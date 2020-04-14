大陸女星高圓圓是著名的氣質女神，17歲時以冰淇淋廣告踏入演藝圈，之後又以清嘴含片廣告成名，還受封「清嘴女孩」，也開啟演藝路，拍電影《搜索》時與趙又廷結緣，兩人在2014年結婚後即被催生，去年生下女兒Rhea壓力終解。

氣質清新 受封「清嘴女孩」爆紅

高圓圓在1996年因拍冰淇淋廣告而踏入演藝圈，當年17歲的她以清新、清純氣質打開知名度，她之所以能在大陸爆紅，歸功於她拍的一支清嘴含片廣告，在2000年北京奧運期間播出即受到關注，廣告中那個青春、俏皮又高顏值的高圓圓，擄獲不少粉絲的心，不只讓她一夕成名，還被受封是「清嘴女孩」。

高圓圓日前被網曝光舊照，頂著短髮的高圓圓雖然有點嬰兒肥，不過她依舊青春無敵，五官俏麗、顏值高。（圖／取材自新浪娛樂微博）

打開知名度的高圓圓，也得到不少演出機會，接連在電影《愛情麻辣燙》、電視劇《找不著北》、《準點出擊》中，都走清新、氣質形象的路線，最讓人印象深刻的是，她為突破形象的框架，在電視劇《倚天屠龍記》飾演女魔頭周芷若，還因此被受封是最美反派。

高圓圓穿古裝飾演周芷若，成為經典的最美反派。（圖／取材自藍家頂級小Peri微博）

感情受矚目 分手張亞東情定趙又廷

力求突破的高圓圓，以電影《十七歲的單車》、《青紅》兩部份，分別獲得柏林電影節評審團「銀熊獎」和坎城影展評審團獎，之後她開始登上各大國際影展的紅毯，並在2010年以電影《單身男女》獲得香港電影金像獎提名最佳女主角獎，該片也成為高圓圓在影壇的代表作。

踏入影壇不只讓高圓圓創下事業高峰，她的感情生活也是備受矚目，高圓圓出道後曾公開認過三段戀情，高圓圓2000年與大陸音樂才子張亞東談了5年戀愛，不過張亞東在2005年被拍到與徐靜蕾親密逛街，隔年高圓圓便表示自己單身、證實兩人已分手。

高圓圓2007年拍《艷遇》和演員夏雨傳出緋聞，但當時夏雨正和女星袁泉交往，讓高圓圓背負小三的罵名，而高圓圓2年後被拍到與好友于小偉牽手照，儘管高圓圓大方認了戀愛ing，但這段感情最後仍以分手收場。

儘管高圓圓在感情上跌跌撞撞，敢愛敢恨的她在2012年與趙又廷合作電影《搜索》時擦出愛火，這對相差5歲的姐弟戀也愛得大方，趙又廷高調以「是一個很好的女人」認愛高圓圓，小倆口並在2014年結婚，升格當人妻的高圓圓工作量大減，生活重心都以家庭為主，兩人也曾被拍到在台灣逛賣場、互動親密，夫妻婚後依舊超甜蜜。

高圓圓在2012年以「趙又廷女友」身分來台。（圖／本報系資料照片）

雖然小倆口婚前一度傳出「準公公」趙樹海對高圓圓有意見，對此，趙樹海在節目澄清大讚高圓圓無可挑剔、對公婆超貼心，趙樹海也透露：「你不要看她是大明星，她出門都是扶著我的」，並心疼高圓圓太瘦，字裡行間滿是對媳婦的疼愛。

高圓圓35歲嫁給趙又廷，且女方到了高齡生子的年齡，也讓「高圓」夫妻自婚後就一直被生子話題圍繞，但趙又廷不捨給愛妻壓力，每每被問孕事總是回應「順其自然」，但仍數度被爆出烏龍喜訊。

因孕事屢成為焦點的高圓圓，就曾在《我，39》短片中坦言，經常被問「為什麼還不生小孩？」她也感性且直接的回應：「這就變成了一個好像是我的錯，或者是我沒有做對的一件事」，但她也理解這可能是女性被大眾定義的形象有關。

結婚6年組一家三口 高顏值新手爸媽

趙又廷和高圓圓終於在2019年4月宣布喜訊，趙又廷難掩當爸興奮之情寫下：「現在，我們可以說，『是的，謝謝大家一直以來的祝福。』」並在5月報喜生下女兒「Rhea」，幸福組成一家三口。

趙又廷是著名的寵妻魔人。（圖／本報系資料照片）

天生麗質的高圓圓就算已升格當媽，舉手投足依舊美麗動人，尤其是產後2個月她在網大方曝光一雙纖細手臂，曬照時還大玩借位梗，用西瓜當裙子、遮住身體，左手俏皮插腰、高舉右手，高圓圓大方露纖細手臂，產後仍是帶著絕美仙氣，狀態看起來相當不錯。

儘管高圓圓已產後復工，當媽的她工作量明顯減少，讓外界見識到為人母的辛苦和不容易，也期待高圓圓早日帶著作品和外界見面。

(中時電子報)