運彩足球場中買大高賠的時機曝光

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

喜歡運彩足球的朋友們常常會遇到一種情形，那就是同樣都是買「大」，為什麼中獎賠率會不一樣，有人場中投注時買到賠率1倍多、有人2倍多、也有人甚至買到6倍多，是什麼情況會有這種差別，今天就來跟大家談一談。

運彩「場中投注」說明。(台灣運彩提供)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後消費者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，有很多消費者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化，以足球「大小分」玩法來說，場中的賠率主要會受到「進球的時間點」以及「比賽還剩多少時間」(距法定比賽時間結束的分鐘數)等因素波動。

足球比賽由於屬性關係，進球得分較棒、籃球不易，而且隨著比賽越接近終了，2隊可進球的時間縮短的情況下，「大分」玩法的賠率往往會大幅提高，所以同樣看好1場比賽結果會是「大分」的朋友們，在不同的時間點投注，買到的賠率自然會不一樣。

足球場中「買大」賠率。(台灣運彩提供)

以2/2「佛倫提那Vs. 尤文圖斯」買「2.5分大」的賠率變化為例，比賽開始前買的賠率是1.50倍，場中開始踢的時候是1.62倍，2隊一直沒有進球的情況下，賠率逐步升高到2.70倍，40分鐘時主隊尤文圖斯踢進1球，加上離比賽結束時間還長達50分鐘，整場比賽得分大於「2.5分」的可能性大增，所以賠率瞬間降到1.62倍，但之後2隊一直都沒有再進球，賠率逐步往上攀升到6.00倍，80分鐘時主隊踢進第2球，賠率降到2.25倍，隨著時間愈接近90分鐘(法定比賽時間結束)，賠率再升到3.75倍，結果到了「傷停補時」的時候主隊踢進第3球，比數0比3，整場得分大於2.5分，所有賽前或場中買「2.5分大」的朋友們全數中獎，這中間有人僅拿回1.5倍或1.62倍獎金，也有人大大抱回2.70倍或6.00倍的獎金。

「佛倫提那VS.尤文圖斯」2.5大賠率走勢圖。(台灣運彩提供)

所以，同樣看好得分「2.5大」的消費者，在不同的時間及情境下買到的賠率都不盡相同，大體上買「大」的賠率往往會是越接近比賽終了時賠率會越高，所以看好大分且喜歡投注較高賠率的朋友們，可以在比賽後段好好把握投注時機，有機會抱回高額獎金。

(中時電子報)