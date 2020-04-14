新冠疫情導致全球經濟急降溫，股市隨之出現一波大跌，美股道瓊跌掉一萬點，台股也跌掉三千多點！然而股市不會等疫情結束才反攻，隨著各國政府出手救市，美股道瓊反彈了逾4000點，台股也由本波低點8532點回到萬點大關之上，反彈超過1500點！不少看空市場的朋友被疫情影響，看法過度悲觀，不僅沒有掌握這波反彈，甚至在9000點以下砍光持股，還反手放空，結果當然令人惋惜。

股市裡存在一種效率性，價格通常反應未來，已發生的事情多數會被市場賦予「定價」，這個定價往往會很快地反應在股價的漲跌上，如新冠疫情導致各國居家防疫，經濟活力減弱，對於許多企業營運將產生一定程度的衝擊，這時即使業績尚未明顯衰退，但因投資人認為後續業績將受影響，現在股價似乎偏貴，就會出脫手上持股，進而造成賣壓出籠，股價當然跟著下跌，至於下跌幅度會有多深正與市場預期業績衰退幅度有多大相關，這就是股票定價的提前反應。

這次大盤1500點的反彈即是投資人對各國政府救市措施與FED出手的定價，認為在大跌一段之後，這些新推出的政策有助於讓企業的後續業績不這麼差勁。因此，光看經濟衰退疑慮，忽略股市特性的朋友很容易就錯過行情。股市與經濟在長期來看是同向發展，但是短期會受到資金動能、市場情緒等因素所牽動，如企業啟動庫藏股、國安基金護盤、國際熱錢流入等現象皆會推升股價上漲，這波反彈即是如此顯現，了解這道理的朋友自然能掌握到這波反彈！

對於這次錯過1500點反彈的朋友該怎麼迎頭趕上呢？首先心態上不能再被市場過度恐嚇，要靜下心來看股票的價格變化，下列三個訊號可供觀察。

一、找強勢股非常簡單，大盤是3月19號見到低點8523，只要是比大盤早見到低點的股票，都很容易變成強勢股，包括金像電、華擎、超眾、熱映等都是比大盤早3天以上見到低點，這就是時間相對論。

二、大盤B波反彈持續與否？可用10日均線是否持續上揚觀察。

三、是否有新主流接棒演出？只要盤面仍有前述一個以上的訊號存在，多方攻勢就未告終，選股做多，趁震盪拉回時買進是王道。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

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(中時電子報)