藝人白冰冰愛女白曉燕離世23周年，沒想到在這時刻，竟有網友以惡毒語言詛咒白冰冰，讓白冰冰不得不報警處理，開記者會時更淚訴至今仍難以抹滅女兒遇害的畫面，讓人看了十分心疼，而通靈大師江嘉葉也心生不捨，觀到白曉燕的狀況。

江嘉葉說，他們前世是一對母子，白冰冰是母親，白曉燕是兒子，兩人感情深厚，母親體弱，兒子一直細心照顧，為了母親他沒結婚，兩人如此依偎到老，但母親覺得對不起兒子，常跪地祈求觀世音菩薩：「我這輩子身體不好，一直靠著兒子照顧才能平安活到今天，兒子也為了我沒有結婚，我很對不起他，我欠他的，祈求菩薩做主，讓我來世能彌補償還他。」

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

這世兩人再度相逢變成母女，白冰冰是單親母，兩人相依為命，豈料白曉燕在17歲時被綁架，受盡折磨至死，綁匪的殘暴震驚社會也震驚天界。江嘉葉透過通靈法術看到當年情況，稱玉皇大帝也震怒下令嚴厲懲罰綁匪，接著九天玄女派出仙子、仙女下人間尋找曉燕魂魄，見到可憐的她躲在河邊，畏縮無助的哭泣，看到仙女們才放心被帶回天界，而九天玄女也宣佈白曉燕為座下弟子，大家都把她當親姊妹疼愛。

雖然白曉燕在眾人照顧下，慢慢恢復笑容，身體所受的傷也治好，但是想念母親的心依舊埋在心底，她自願組一個歌仔戲社團，憑她的記憶以及其他仙女姐姐的指導，每到節慶就表演，白曉燕認真學習表演，因為她特別懷念那段和媽媽一起排練表演的美好日子，這也成為她懷念母親白冰冰的最好方法。

★民俗說法，僅供參考。

(中時電子報)