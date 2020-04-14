WHO總部4月11日否認台灣曾寄電郵警告非典型肺炎會人傳人；我方反駁，曾在去年12月31日電郵中特別提及「病患已進行隔離治療」，只要有基本專業的公衛人員都能研判該等病例有「人傳人」可能！

對此，董智森4月13日在《九八新聞台》《小董真心話》直播中表示，如果政府真的在去年12月31日就知道新冠病毒人傳人，那時候多少台商回來投票？董智森質疑，如果政府12月31日知道新冠病毒會人傳人，到1月11日大選投票，這麼多天，為何台商回國投票不用戴口罩？

並且，1月11日所有投開票所人擠人，為何不用戴口罩？如果已經知道新冠病毒人傳人，還讓這麼多人去投開票所？

另按，根據國民黨新媒體部專員呂謦煒4月12日指出，疾管署在2020年1月4日的新聞稿中，還引陸方說法，「並沒有明顯人傳人現象及醫護人員感染」，如果當時已經知道，那就是隱匿；如果當時其實不知道，那就是在說謊。

衛生福利部去年12月31日致世衛組織電郵。 （疫情中心提供）

疾管署1月4日新聞稿。 （取自疾管署網站）

(中時電子報)