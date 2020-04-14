沒想新冠肺炎讓全台的藥師工作量大增，還能有這麼貼心的巧思。一名網友到藥局領口罩回家打開後，看到口罩竟然快哭了！原來是藥師把「最後一片口罩還反過來擺」。

網友在《爆怨公社》表示，藥師，你們怎麼可以這樣貼心！原來他領完口罩後回家拆封，發現「最後一片口罩被反過來擺」他表示，藥師在這麼忙碌的情況下，還能如此「這樣注意衛生為了我們的健康」讓她「一拿出來都要哭了！」原PO感恩的說，「今天台灣能控制的好，你們這些前線給予的幫助真的很大，希望我們都能多一分支持給他們呀~我愛我們這片土地，能少一些紛爭少一點對立我們能團結的更好的...」

PO文也引起網友的討論，有網友也表示「今天在711領到的也有反過來放！真的很感激他們」也有人透露「我去當義工時，都是這樣打包口罩的」，也有人表示還是有那種「那種一進來就問 你們網路口罩量怎跟實際不一樣的很白目 門口就寫幾點開始領了 還在亂」的人。

(中時電子報)