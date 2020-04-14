13日新增5名新冠肺炎確診案例，均為境外移入個案。其中案393與案384是夫妻，旅居美國三十年，夫妻久久回來一次回台，但2人這次返國前均已出現症狀，仍執意搭機回台，返台後確診。個案一出立刻引起網友批評，笑說機票才兩萬多，怎麼算都划得來。資深媒體人黃光芹既感嘆又酸說：「他們不是歸人，恐怕還是過客。台灣可憐呀！被他們當成過境醫院。」

案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於13日確診；其家人(案384)已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過新冠肺炎確診個案。

該名婦人雖沒發燒，指揮中心發言人莊人祥說，但她有咳嗽症狀及拉肚子，不過她自稱是因為喝牛奶，後來有後送到醫院檢查，已通報採檢。

疫情中心原先公布該案長期旅美30年未返台，但晚間時急幫澄清該女曾經回台，最近一次赴美日期為2017年9月。

消息一出，讓黃光芹超級感慨，在臉書上發文連3問：「什麼人30年不回來，偏偏這時候跑回來？即使最後擠出2017年曾經回來，也頗令人感慨」、「什麼人明明已經發病，卻隱匿實情強勢上機？沒想到會害到別人？」她最後更直酸說，「台灣可憐呀！被他們當成過境醫院。」最後說，「長住歐美回台確診者總共13人，13人直接花費2730萬元。」

資深媒體人黃光芹既感嘆又酸說：「他們不是歸人，恐怕還是過客。台灣可憐呀！被他們當成過境醫院。」(圖/黃光芹FB)

(中時電子報)