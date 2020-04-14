大陸商務部13日深夜在官網發出「關於停止兩家公司防疫用品出口的通報」，通報指出，在開展防疫用品出口過程中，有的企業因產品質量問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。現停止北京啓迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司防疫用品出口。

(旺報 )