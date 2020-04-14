防疫物資遭退貨傷形象 陸令兩家公司停止出口 23:272020/04/14 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸出口國外的防疫物資，屢屢發生因品質差遭退貨事件，也讓一些歐美國家詬病，傷害國家形象，大陸商務部13日下令，停止北京啟迪公司和愛寶達公司出口防疫物品。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部13日深夜在官網發出「關於停止兩家公司防疫用品出口的通報」，通報指出，在開展防疫用品出口過程中，有的企業因產品質量問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。現停止北京啓迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司防疫用品出口。 (旺報 ) #防疫 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 股東會防疫指引2.0上路 04:102020/04/10 證券．權證 彰銀數位金融服務 居家防疫好幫手 04:102020/04/10 產業特刊 台商籲少說多做 遠離政治火坑 04:102020/04/10 政治要聞 近距離服務業加倍防疫 林智堅上門體驗 04:102020/04/10 地方新聞 媲美韓國偶像？ 立院「防疫中年團」教導洗手 18:532020/04/10 政治 嘉縣30處觀光熱點 定時消毒 04:102020/04/11 地方新聞 千人防疫就業2.0 北市釋757個職缺 04:102020/04/11 地方新聞 防疫作戰非常時期 三峽警全面清查KTV、小吃部 03:382020/04/11 生活 福安宮遶境 彰縣要求自主健管 04:102020/04/13 地方新聞 黃韻如：防疫模範生新加坡 一路走來驚心動魄 20:322020/04/13 生活 國際熱門新聞 病毒源於武漢無證據！英病毒變種研究第一作者點出關鍵 - 國際 新冠感染率比台還低！越南抗疫成功的秘密 - 國際 梅根超不喜歡 哈利連這也要放棄 - 國際 日本第一黑幫女老大 美艷凶狠、下場悽慘 - 國際 致命心臟副作用奪11新冠患者命 氯奎寧實驗緊急終止 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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