上週六（11）深夜11時許，台北市萬華區莒光路發生一起隨機殺人案！一名失意房仲撐著傘走在莒光路騎樓，迎面走來一位準備回家的林姓計程車司機，想不到這名房仲竟持預藏的藍波刀向林男背後猛刺18刀，林男倒地後不斷抵抗，但狠心房仲仍不罷手，甚至連續瘋狂對林男砍殺，最後藍波刀甚至直接「卡」在林男左手腕中，房仲見到轄區警方前來巡邏要轉身逃逸，但隨即遭警方壓制帶回，警方訊後將他依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦，複訊後遭法院羈押；而無辜遭砍殺的林姓司機目前仍在加護病房與死神拔河。

警方調查，這名冷血房仲年約50歲，他落網後向警方辯稱是因為業績不好，心情鬱卒才決定殺人洩憤，更扯的是，他供稱藍波刀是撿到的，是「上天給的禮物」，要他去殺人，甚至還要警方不要通知他的家屬，卻堅持要請律師幫他辯護，警方訊後將他依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦，複訊後遭到法院羈押。

警方調查，這名房仲上週六晚間11時許，戴著口罩、背著包包，穿著透明雨衣，一手撐傘另一手牽著腳踏車來到萬華莒光路一處騎樓，徘徊約莫6分鐘，尋找下手的目標，此時44歲的林姓計程車司機準備返家，剛好與房仲擦肩而過，結果房仲突然轉身掏出預藏的藍波刀，就朝林男背部猛刺一刀，由於力道之大，當場貫穿林男胸膛。

林男突然遭砍殺隨即跌坐在地，用盡全身力氣抵抗，但這名房仲像著了魔，無視痛苦的林男，雙手握緊藍波刀朝他身上瘋狂刺殺，身受重傷的林男嘗試站起身，卻無力抵抗卻房仲的連續攻擊。該房仲對林男猛力狂刺，最後一刀甚至卡在林男的左手腕中，林男趁嫌犯手無武器緊緊抓著，正好轄區警方巡邏車經過，房仲為求脫身，狠心將重傷的林男拖行將近1公尺遠後，逃離現場。

渾身是血的林男到最後一秒還努力站起要攔住嫌犯，但最後還是因傷勢過重倒地，警方到場後立即將林男送往和平醫院搶救，目前還在加護病房與死神搏鬥，而這名可怕的房仲也立即遭逮補。

警方表示，這起隨機殺人案行兇過程不到一分鐘，房仲就朝林男連續砍殺18刀，冷血行徑令人不寒而慄。

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(中時電子報)