觀眾就是愛看正宮鬥小三，金喜愛主演的《夫婦的世界》一播出就以6.2%的收視率刷新有線電視台JTBC戲劇首集紀錄，第四集金喜愛展現女人心機，暗諷小三對男人而言「只是一種排泄」，辛辣發言更是讓收視率一舉衝至13.98%。

《夫婦的世界》改編自英國BBC電視台《Doctor Foster》劇集，描述金喜愛飾演的醫師「池善雨」，在發現老公朴海俊長期偷吃後決意復仇，婚姻瀕臨破滅瓦解的故事。

金喜愛在劇中展現精湛演技，不管是初聞老公外遇時的不敢置信、面對年輕小三的故意挑釁、亦或是發現朋友全部知情的背叛感受，各種情緒的掌握都讓戲迷大為驚艷，就連導演毛完日也擔心演員演技太過真實而造成誤會，同意將前六集列為19禁。

其實金喜愛在「妻子」之路修行已久，她曾於《我男人的女人》飾演遭逢人生低潮的女子，丈夫自殺之後，極需慰藉的她介入了好友家庭；《妻子的資格》中，她則是與牙醫發展出婚外情的家庭主婦，金喜愛在這齣戲演活外遇人妻的複雜心境，一舉拿下「百想藝術大賞」視后；而在《密會》裡，她是利益至上的藝術財團企劃室長，與年僅二十歲的天才鋼琴家譜出一段不倫的禁忌之戀。

金喜愛演人妻多年，談過各種禁忌戀情。（圖／JTBC提供）

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(中時電子報)