昔日「台大五姬」之一的「資工彌」余函彌，2013 年因不適應演藝圈生活，久未現身螢光幕，淡出後她全心投入健身，更在2016年開始籌備標榜「時髦運動衣」的品牌「YuYu Active」，去年正式成立。但有網友揪出，余函彌的品牌服飾有6款涉嫌抄襲，對象包括被時尚圈暱稱「大仁哥」、紅遍國際的華裔設計師王大仁（AlexanderWang）的作品。

曾在網路造成熱烈討論的「台大五姬」，包括「資工彌」余函彌、「農推蔓」翁滋蔓、「國企匡」陳匡怡、「戲劇依」吳依潔和「獸醫乃」劉乃潔，在話題熱潮退去後，各自都有不同的發展。

其中資工系出身的余函彌，2010年接連演出《勇士們》、《我可能不會愛你》和《剩女保鏢》等電視劇，前途備受看好，但2013當紅之際，她卻以「不適應演藝圈」為由宣布退出。卸下明星光環的余函彌，開始接觸健身，原本不愛運動的她，搖身一變成了「健身迷」，進而想成立自己的運動服飾品牌。

余函彌曾表示，市面上的健身服裝都無法讓她滿足，才想自行開發運動服飾。但初期光是尋找貼身又無負擔的布料，就耗掉一年的時間，「我希望讓運動服裝結合時尚，做出質感好又時髦的平價運動服。」

網路上也可看到余函彌在去年七月申請成立、資本額一百萬元的「YuYu Active」品牌，並擔任模特兒宣傳自家服飾。該品牌目前以網路訂購為大宗，日前還建立實體銷售通路，進駐高級瑜珈館「YOGA Edition」。

有許多大學生，在網路上討論余函彌品牌的相關話題。（圖／翻攝自Dcard網站）

對於品牌理念，余函彌講得頭頭是道，「我希望能做出實穿的運動衣，讓運動時也可穿出自己的風格，我的服裝品牌都是在有限的價格內，挑選最好的質感。」卻有網友在Dcard網站表示，余函彌的品牌服裝，有「似曾相識」的感覺，經過比對後，發現「YuYuActive」有多款設計，都巧合地撞上大品牌的創意。

過去余函彌開直播推銷品牌時，就有網友留言點出她的服裝，包括「Kyle DenlmSkirt」、「Not So Basic Shirt」和「Zip Back Hoodie」這三款的設計，和國際知名的華裔設計師王大仁的品牌很像。另外，「Fall in Love Dress」這一款，也被指抄襲澳洲設計師DionLee，至於「Good Girl Set」和「Tie Me up Bustier」這兩款，都神似紐約設計師Danielle Guizio的設計。

淡出娛樂圈後，余函彌迷上健身，進而成立時尚運動服品牌「YuYu Active」。（圖／翻攝自YuYu Active官網）

其實，這不是余函彌第一次爆出爭議，四年前她開設的服飾店「Bonbon chic」，因高價販售便宜的淘寶貨，引來許多網友撻伐；除此之外，網友對她的容貌似乎也頗有意見，形容她昔日清秀的五官，已進化為有鵝蛋臉、尖下巴和堅挺鼻的典型「網紅臉」，讓人一時認不出來。這回的抄襲風波，又為她的爭議再添一筆。

對於余函彌的自創品牌「YuYu Active」遭網友爆料，有六款服飾涉嫌抄襲國外知名設計師作品，本刊致電「YuYu Active」公司詢問，公司人員表示會由相關人士回應，但至截稿前依然未回覆。

「YuYu Active」另一款衣服，也和王大仁品牌的服裝相似度極高。左：余函彌款（圖／翻攝自YuYu Active官網）、右：王大仁款（圖／翻攝自Dcard網站）

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「YuYu Active」除了被指抄襲王大仁品牌，有一款露背裝則與澳洲設計師Dion Lee的設計很相似。左：余函彌款（圖／翻攝自YuYu Active官網）、右：Dion Lee款（圖／翻攝自Dcard網站）

(中時電子報)