昔日「台大五姬」之一的「資工彌」余函彌,2013 年因不適應演藝圈生活,久未現身螢光幕,淡出後她全心投入健身,更在2016年開始籌備標榜「時髦運動衣」的品牌「YuYu Active」,去年正式成立。但有網友揪出,余函彌的品牌服飾有6款涉嫌抄襲,對象包括被時尚圈暱稱「大仁哥」、紅遍國際的華裔設計師王大仁(AlexanderWang)的作品。

曾在網路造成熱烈討論的「台大五姬」,包括「資工彌」余函彌、「農推蔓」翁滋蔓、「國企匡」陳匡怡、「戲劇依」吳依潔和「獸醫乃」劉乃潔,在話題熱潮退去後,各自都有不同的發展。

其中資工系出身的余函彌,2010年接連演出《勇士們》、《我可能不會愛你》和《剩女保鏢》等電視劇,前途備受看好,但2013當紅之際,她卻以「不適應演藝圈」為由宣布退出。卸下明星光環的余函彌,開始接觸健身,原本不愛運動的她,搖身一變成了「健身迷」,進而想成立自己的運動服飾品牌。

余函彌曾表示,市面上的健身服裝都無法讓她滿足,才想自行開發運動服飾。但初期光是尋找貼身又無負擔的布料,就耗掉一年的時間,「我希望讓運動服裝結合時尚,做出質感好又時髦的平價運動服。」

網路上也可看到余函彌在去年七月申請成立、資本額一百萬元的「YuYu Active」品牌,並擔任模特兒宣傳自家服飾。該品牌目前以網路訂購為大宗,日前還建立實體銷售通路,進駐高級瑜珈館「YOGA Edition」。

有許多大學生,在網路上討論余函彌品牌的相關話題。(圖/翻攝自Dcard網站)

對於品牌理念,余函彌講得頭頭是道,「我希望能做出實穿的運動衣,讓運動時也可穿出自己的風格,我的服裝品牌都是在有限的價格內,挑選最好的質感。」卻有網友在Dcard網站表示,余函彌的品牌服裝,有「似曾相識」的感覺,經過比對後,發現「YuYuActive」有多款設計,都巧合地撞上大品牌的創意。

過去余函彌開直播推銷品牌時,就有網友留言點出她的服裝,包括「Kyle DenlmSkirt」、「Not So Basic Shirt」和「Zip Back Hoodie」這三款的設計,和國際知名的華裔設計師王大仁的品牌很像。另外,「Fall in Love Dress」這一款,也被指抄襲澳洲設計師DionLee,至於「Good Girl Set」和「Tie Me up Bustier」這兩款,都神似紐約設計師Danielle Guizio的設計。

淡出娛樂圈後,余函彌迷上健身,進而成立時尚運動服品牌「YuYu Active」。(圖/翻攝自YuYu Active官網)

其實,這不是余函彌第一次爆出爭議,四年前她開設的服飾店「Bonbon chic」,因高價販售便宜的淘寶貨,引來許多網友撻伐;除此之外,網友對她的容貌似乎也頗有意見,形容她昔日清秀的五官,已進化為有鵝蛋臉、尖下巴和堅挺鼻的典型「網紅臉」,讓人一時認不出來。這回的抄襲風波,又為她的爭議再添一筆。

對於余函彌的自創品牌「YuYu Active」遭網友爆料,有六款服飾涉嫌抄襲國外知名設計師作品,本刊致電「YuYu Active」公司詢問,公司人員表示會由相關人士回應,但至截稿前依然未回覆。

「YuYu Active」另一款衣服,也和王大仁品牌的服裝相似度極高。左:余函彌款(圖/翻攝自YuYu Active官網)、右:王大仁款(圖/翻攝自Dcard網站)

更多 CTWANT 報導

「YuYu Active」除了被指抄襲王大仁品牌,有一款露背裝則與澳洲設計師Dion Lee的設計很相似。左:余函彌款(圖/翻攝自YuYu Active官網)、右:Dion Lee款(圖/翻攝自Dcard網站)

(中時電子報)