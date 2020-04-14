昔日「台大五姬」之一的「資工彌」余函彌，2013 年因不適應演藝圈生活，久未現身螢光幕，淡出後她全心投入健身，更在2016年開始籌備標榜「時髦運動衣」的品牌「YuYu Active」，去年正式成立。但有網友揪出，余函彌的品牌服飾有6款涉嫌抄襲，對象包括被時尚圈暱稱「大仁哥」、紅遍國際的華裔設計師王大仁（AlexanderWang）的作品。

說起當年的「台大五姬」，除了自行創業的余函彌，另一位人氣很高的翁滋蔓，一度活躍於主持圈，2013年拍攝夯劇《我的自由年代》，2016年更登上大銀幕，不過已久未推出新作品，僅有今年初被媒體拍到闊少狂吻她大腿，因而再度掀起話題。

至於有「小周慧敏」稱號的陳匡怡，也拍過不少戲劇、廣告和音樂錄影帶，但近期鮮少露面。本刊去年夏天曾直擊陳匡怡素顏逛夜市，走在路上幾乎沒人認出她來。

陳匡怡有「小周慧敏」之稱，參與過許多知名戲劇作品演出，本刊去年曾直擊她素顏逛夜市。（圖／本刊攝影組、翻攝自陳匡怡臉書）

吳依潔在畢業後，就進入電視台擔任記者，之後開始播報新聞，被網友封為「最美主播」。二○一四年她閃嫁神旺大飯店董事長蔡衍榮的獨子蔡紹仁，婚後專心當家庭主婦，現育有兩女，未來還打算報考豎琴治療師執照。未踏入演藝圈的劉乃潔，選擇到英國劍橋大學深造，三年前已拿到博士學位，攻讀獸醫專業的她，之前還因為跟著劍橋大學的團隊，持續研究英國鬥牛犬呼吸道疾病而受到關注，接受當地媒體訪問，算是闖出一片天。

吳依潔婚後專心當家庭主婦，並有意報考豎琴治療師執照。（圖／翻攝自吳依潔臉書）

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攻讀獸醫系的劉乃潔，畢業後於劍橋大學深造；翁滋蔓近期則因為緋聞再度受到矚目。左：翁滋蔓（圖／翻攝自翁滋蔓臉書）、右：劉乃潔（圖／翻攝自Cambridge Vet School IG）

(中時電子報)