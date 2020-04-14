昔日「台大五姬」之一的「資工彌」余函彌，在2016年開始籌備標榜「時髦運動衣」的品牌「YuYu Active」，去年正式成立。但有網友揪出，余函彌的品牌服飾有6款涉嫌抄襲，對象包括被時尚圈暱稱「大仁哥」、紅遍國際的華裔設計師王大仁（Alexander Wang）的作品。娛樂圈中，也有許多藝人深陷抄襲風波中，卻也造成諸多討論。

曾陷抄襲疑雲還有「亞洲舞王」羅志祥，他多次被質疑不論是造型或曲風，都模仿韓國樂壇天王G-Dragon，但他堅決否認，並表示「我抄襲我自己吧！」

而陳冠希創辦的潮牌CLOT，也曾被澳洲紋身師指控，T-shirt圖案是抄襲自己的作品，最後CLOT致歉並銷毀相關商品。

至於韓星尹恩惠2015年間參加陸綜《女神新裝》，獲得冠軍的作品被設計師踢爆抄襲韓國品牌「ARCHE」，事發3個月後才出面道歉。

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(中時電子報)