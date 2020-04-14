老人互助會早年在中南部鄉間十分盛行，原是孤苦老人為存棺材本興起，近日卻出現雪崩式瓦解危機，彰化市互助會聲稱因老化潮而入不敷出，要清算財產、分配解散，該互助會不斷哭窮，卻編列540萬元當作「小組長」津貼，會員們懷疑理事長溫蔡素春中飽私囊，現已提出告訴，希望溫蔡素春出來面對。

本刊調查，該會成立31年，附屬彰化市老人會，主打「往生互助」，若有人過世，會員則每人交100元協助後事，入會滿20年離世，便可拿到30萬4000元，早年鄉間商業保險觀念不足，許多經濟不佳的長者擔心身後事無力處理，又以為是政府組織的團體而放心加入，如今會員數約2100人。

今年2月，該互助會無預警破產解散，宣稱將清算會產後，依比例分配給會員們，但會產只剩4400萬元，相當於每人只能領約2萬元。理事長溫蔡素春曾出面澄清，表示互助會因時代變遷，入會人數越來越少，因此不斷處於虧損狀況，更大言不慚表示自己也是受害者，強調帳目清楚、一切合法。

彰化市老人互助會不斷對外哭窮，但根據2017年的歲入歲出預算表，該會年收入約6000萬元，2016年度結存還剩下6410萬元，當年只預計發出5200萬元互助費，人事費33萬元，卻編列540萬元當作「小組長津貼」，紀念品費更高達150萬元，此現象甚至已行之有年。

根據2007年的年度預算表，當時會員約3200人，收入為9261萬元，只編列4000萬元互助費，小組長津貼雖「僅」250萬元，卻同時編列了500萬元紀念品費，以「獎勵」小組長及會務人員，還有5萬元的旅遊津貼，和15萬元的加班誤餐費，互助會大方撒錢，簡直把老人當肥羊狠宰。

彰化市老人互助會受害者拿出帳目資料，控訴互助會將大方撒錢，卻將老人當肥羊狠宰。（圖／黃威彬攝）

互助會囂張斂財，為何多年來沒有人介入？據了解，溫蔡秀春背景雄厚，溫家更是知名政治世家，曾出過2任彰化市長、立法委員、國大代表和多位議員，溫蔡秀春的孫女溫芝樺，也於前年順利當選縣議員，在當地可說「喊水會結凍」，其作風強勢、雄霸一方，彰化幾乎沒有人敢得罪他們。

長輩多年積蓄血本無歸，政府各部門卻是互踢皮球，彰化市長林世賢直接切割，強調老人互助會和市公所沒有關係，要求縣府擔起監督責任，社會處長王蘭心受訪時表示，未登記的互助會非縣府管轄，遇到這種狀況也「十分無奈」。其言下之意，擺明沒有單位要負起責任。

而這把火也在彰化縣內不斷延燒，多處的互助會雪崩式瓦解，包括和美、永靖、田尾和北斗等地互助會都出現財務危機，影響人數恐達數萬人，也讓會員們的經濟狀況雪上加霜。

彰化縣老人互助會長年無人監督，如今像一個個未爆彈埋藏各區，彰化市互助會的受害者現已向溫蔡秀春提出背信告訴，並將所有資料呈交地檢署，希望司法能還給會員們公告，也期盼溫蔡秀春能出來面對，別讓長者一輩子的心血期盼成為有心人士的斂財工具。

彰化縣議員溫芝樺服務處回應，在自救會提告後，全案已經進入司法程序，溫芝樺雖然無法介入，仍會持續關注那些長者，若未來他們在喪葬費用上出現經濟上的困難，服務處會盡力協助幫忙。

本刊致電彰化市老人會，該會不正面解釋「小組長津貼」款項，僅回應相關資料已交給檢調偵辦，會務帳目一切透明清楚，交由司法定奪。彰化和美鎮老人會表示，目前會計師仍在辦理互助會結算事宜，待清點完互助會會產後會再行通知，依繳交會員互助金金額比例計算，退回會員互助金之款項。

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(中時電子報)