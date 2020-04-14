彰化市老人會日前無預警倒閉，2100名會員多年來的血汗錢瞬間化為烏有，繳出去30多萬元，卻只能換回2萬不到。會長溫蔡秀春曾表示，是因老人會不斷虧損才選擇結清財產、分配解散，但該會帳目多年來無人監督，2017年時還有6000多萬年度結存，錢花去哪、怎麼花都是會員心中最大的疑惑。

本刊調查，該會於1989年成立，附屬彰化市老人會，主打「往生互助」名義，若有人過世，會員則每人交100元協助後事，入會滿20年離世，便可拿到30萬4000元。

早年鄉間商業保險觀念不足，許多經濟不佳的長者擔心身後事無力處理，又以為是政府組織的團體而放心加入，全盛時期會員超過4000人，如今約2100人。

但今年2月，該互助會無預警破產解散，宣稱將清算會產後，依比例分配給會員們，但如今會產只剩4400萬元，相當於每人只能領大約2萬元。理事長溫蔡素春曾出面澄清，表示互助會因時代變遷，入會人數越來越少，因此不斷處於虧損狀況，更大言不慚表示自己也是受害者，強調帳目清楚、一切合法。

據了解，彰化縣共13個老人互助會，內政部雖在2013年時擬定「輔導社會團體往生互助事項處理原則」，要求互助會啟動合法程序，彰化縣府卻未積極輔導追蹤，13個互助會只有備案而未合法立案，其帳目不受任何單位監督，連員工人數都是謎團。

彰化市老人互助會不斷對外哭窮，但根據2017年歲入歲出預算表，該會年收入約6000萬元，2016年度結存還剩下6140萬元，但當年只編列5200萬元互助費，資金豐厚讓人無法想像何處虧損，互助會到底怎麼花、花在哪，也是會員們最大疑惑，希望溫蔡秀春能公開所有帳目，還給繳了一輩子錢的長者公道。

彰化縣議員溫芝樺服務處回應，在自救會提告後，全案已經進入司法程序，溫芝樺雖然無法介入，仍會持續關注那些長者，若未來他們在喪葬費用上出現經濟上的困難，服務處會盡力協助幫忙。

本刊致電彰化市老人會，該會不正面解釋「小組長津貼」款項，僅回應相關資料已交給檢調偵辦，會務帳目一切透明清楚，交由司法定奪。彰化和美鎮老人會表示，目前會計師仍在辦理互助會結算事宜，待清點完互助會會產後會再行通知，依繳交會員互助金金額比例計算，退回會員互助金之款項。

彰化市老人互助會帳目離譜，2007年曾編列500萬元「紀念品費」，以獎勵小組長和會務人員。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)