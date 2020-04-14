彰化市老人互助會日前出現財務危機，無預警宣告倒閉，會長溫蔡秀春宣稱是因會員數逐漸減少，入不敷出才出此下策，但本刊調查，互助會對自家員工十分慷慨，2017年編列540萬元「小組長」津貼，此離譜現象更是行之有年，誇張帳目引發會員怒火，現已提出背信告訴，希望溫蔡秀春能給個交代。

根據2017年的歲入歲出預算表，該會在2016年還有6140萬年度結存，2017年的收入則預計超過6000萬，發給已故長者的互助費預算只編列5200萬，互助會不斷對外哭窮，對自家員工卻大方的讓人咋舌。

據悉，該會當年的人事費僅33萬元，卻編列540萬元當作「小組長津貼」，紀念品費也高達150萬元，堪稱「錢多事少離家近」的超佛心互助會，而此現象甚至已行之有年。

從彰化市老人互助會2007年預算表看來，當時會員約3200人，收入為9261萬元，只預計發出4000萬元互助費，小組長津貼雖「僅」250萬元，卻同時編列了500萬元紀念品費，以「獎勵」小組長及會務人員，還有5萬元的旅遊津貼，和15萬元的加班誤餐費，互助會大方撒錢，簡直把老人當肥羊狠宰。

彰化市老人互助會不斷對外哭窮，但該會資金雄厚，2017年編列540萬元當作小組長津貼，存結還有逾6千萬元（紅框處）。（圖／讀者提供）

「我爸爸入會這麼多年，都不知道他們是這樣花錢。」受害者家屬林永斌憤怒表示，互助會只有每月收會費時最勤勞，但多年來未公布帳目，會員們連「小組長」是誰都不知道。

而互助會編列高額紀念品費，林永斌卻說近10年加入的會員根本沒收過紀念品，只有加入超過20年的會員曾拿過電風扇，誇張明細也燃起會員們的心中怒火，現已向溫蔡秀春提出背信告訴，希望司法能還長輩公道。

彰化縣議員溫芝樺服務處回應，在自救會提告後，全案已經進入司法程序，溫芝樺雖然無法介入，仍會持續關注那些長者，若未來他們在喪葬費用上出現經濟上的困難，服務處會盡力協助幫忙。

本刊致電彰化市老人會，該會不正面解釋「小組長津貼」款項，僅回應相關資料已交給檢調偵辦，會務帳目一切透明清楚，交由司法定奪。彰化和美鎮老人會表示，目前會計師仍在辦理互助會結算事宜，待清點完互助會會產後會再行通知，依繳交會員互助金金額比例計算，退回會員互助金之款項。

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(中時電子報)