彰化市老人互助會2月時突然倒閉，2100名會員的棺材本也付諸流水，還有97歲阿嬤更因此每日以淚洗面，長輩們怨聲載道、叫苦連天，彰化市長林世賢和彰化縣府卻同時切割，表示和他們無關，也讓會員懷疑相關單位畏懼理事長溫蔡秀春的權勢而不敢插手。

據了解，溫蔡秀春背景雄厚，溫家更是知名政治世家，在當地可說「喊水會結凍」，其作風強勢、雄霸一方，彰化幾乎沒有人敢得罪他們。

本刊調查，溫蔡秀春育有4名子女，長子陳杰曾任彰化縣議員、彰化市市長和3屆的立法委員，媳婦陳蔣秀美則在2014年當選議員；次子溫國銘曾任彰化市長，2013年被依貪汙罪判刑6年6個月；三子溫錫金在1996年當選國大代表；唯一的女兒溫由美也曾是彰化市民代表會副主席。

溫家的勢力更培育出「政三代」，溫國銘女兒溫芝樺，2018年打著清新形象參選議員，在家族勢力培植下順利當選，她強調自己勤跑基層、清廉參政，並表示要將選舉補助款全數捐出，關懷獨居長輩和弱勢族群，這些承諾在互助會員們眼中顯得格外諷刺。

早在今年1月，網路上就盛傳老人互助會即將倒閉，更有網友傳言會費被挪用於選舉，許多會員要求溫芝樺出來面對，溫芝樺卻從未正面說明，並到警局針對網友的「不實言論」提出告訴。

長輩多年積蓄血本無歸，政府各部門卻是互踢皮球，彰化市長林世賢直接切割，強調老人互助會和市公所沒有關係，要求縣府擔起監督責任，社會處長王蘭心受訪時表示，未登記的互助會非縣府管轄，遇到這種狀況也「十分無奈」。其言下之意，代表沒有單位要負起責任。

彰化縣議員溫芝樺服務處回應，在自救會提告後，全案已經進入司法程序，溫芝樺雖然無法介入，仍會持續關注那些長者，若未來他們在喪葬費用上出現經濟上的困難，服務處會盡力協助幫忙。

本刊致電彰化市老人會，該會不正面解釋「小組長津貼」款項，僅回應相關資料已交給檢調偵辦，會務帳目一切透明清楚，交由司法定奪。彰化和美鎮老人會表示，目前會計師仍在辦理互助會結算事宜，待清點完互助會會產後會再行通知，依繳交會員互助金金額比例計算，退回會員互助金之款項。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)