彰化市老人互助會日前無預警倒閉，宣稱要結清會產、平均分配，但97歲老婦施黃茉莉24年來付給互助會超過37萬元，恐只拿回不到2萬元，施黃茉莉也因此以淚洗面，擔心自己身後事無人處理，互助會倒閉潮也在彰化縣內延燒，粗估有數萬長輩受影響，被害人已組成自救會提告，希望能捍衛自身權益。

本刊日前造訪施黃茉莉的住處，老舊房子內堆放著滿滿雜物，室內昏黃燈光掩蓋不住阿嬤的悲傷，臉上每一道皺紋都寫著無盡憂愁，想到自己辛苦存下的棺材本付諸流水，施黃茉莉每夜都以淚洗面，擔心自己離世後無處安葬。

施黃茉莉泣訴，家中兒孫因身體障礙而無法外出工作，一家3口全靠她每月約7000元的老人年金過活，她每餐吃不到20元，僅能以簡單的包子、清粥果腹，她咬牙省吃儉用，每月繳1000多元給彰化市老人互助會，24年來付出超過37萬，互助會卻說倒就倒。

而施黃茉莉並不是唯一的受害者，老人互助會倒閉潮在彰化縣內延燒，多處互助會雪崩式瓦解，和美、永靖、田尾和北斗等地都出現財務危機，影響人數恐達數萬人，也讓會員們的經濟狀況雪上加霜。

本刊7日上午到訪70歲謝黃阿菜在和美鎮的住家，她每日要照顧因天生疾病而無法行走的2女兒和3女兒，丈夫又因中風而被送入安養院，全家僅靠著低收入戶的津貼，以及家庭代工收入勉強支撐。

謝黃阿菜說，丈夫在30年前，和美老人互助會創立之初便加入，每月繳納2次會費，共1000到2000元不等，若3個月沒繳會費便會被取消資格，丈夫原想減輕子女負擔，離世後還能留下一筆錢給家人，但他寄託一輩子的互助會在瞬間瓦解，自己至今還不敢告訴丈夫這個噩耗，更不知道若有任何萬一，喪葬費應該如何籌措。

和美鎮老人會會長謝式穀上月底解散互助會，會員們繳了一輩子的錢，卻連棺材本都拿不回來。（圖／黃威彬攝）

彰化縣議員溫芝樺服務處回應，在自救會提告後，全案已經進入司法程序，溫芝樺雖然無法介入，仍會持續關注那些長者，若未來他們在喪葬費用上出現經濟上的困難，服務處會盡力協助幫忙。

本刊致電彰化市老人會，該會不正面解釋「小組長津貼」款項，僅回應相關資料已交給檢調偵辦，會務帳目一切透明清楚，交由司法定奪。彰化和美鎮老人會表示，目前會計師仍在辦理互助會結算事宜，待清點完互助會會產後會再行通知，依繳交會員互助金金額比例計算，退回會員互助金之款項。

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(中時電子報)