彰化縣老人互助會近日雪崩式瓦解，和美、永靖、田尾和北斗等地互助會都出現財務危機，影響人數恐達數萬人，長輩們繳了一輩子的棺材本付諸東水，日前聚集抗議陳情，和美互助會卻要老人們把拿不回的會費當成「作功德」，不負責任的態度也讓會員難以忍受，現已集體提出告訴。

據了解，彰化市老人互助會2月時率先出現危機，宣稱要結算會產、平均分配，這把火也燒向彰化縣各地互助會，會員們要求檢視互助會的營運情形，但互助會長年無人監督，其財務狀況早已是漏洞百出。

縣議員賴清美表示，和美老人互助會在2月時發出調整給付辦法的公告，加入滿30年的會員離世後原可拿到30萬4000元，如今卻調降到24萬元，此公告引發會員憤怒，會長謝式穀更在上月底宣布解散。

和美老人互助會聲稱將清算財產後，依比例發還給會員，但賴清美說，該互助會會產僅剩數百萬元，如今會員數超過2700人，每個人恐只分到數千元，許多長輩縮衣節食，還有人是借錢來繳會費，大家都至少繳了2、30萬元，辛苦一輩子的棺材本就這樣化為烏有。

賴清美說，憤怒的會員們日前齊聚和美鎮老人互助會前抗議陳情，希望能依照付出的會費退錢，工作人員卻要老人把拿不回的會費當成「作功德」，不負責任的態度讓人難以接受。

彰化縣議員賴清美早關注這個問題，對於互助會如今哭窮「入不敷出」，她驚喊：「怎麼算都不可能不夠啊！」（圖／黃威彬攝）

賴清美也提到，謝式穀宣稱是因互助會入不敷出而解散，但她怎麼算都算不出來哪裡虧損，外界更不斷傳說會費遭貪汙掏空，希望謝式穀能公開所有帳目，給會員一個交代。

彰化縣老人互助會長年無人監督，如今像一個個未爆彈埋藏各區，各地互助會現已成立自救會，並將所有資料呈交地檢署提告，希望司法能還給會員們公告，別讓長者一輩子的心血期盼成為有心人士的斂財工具。

彰化縣議員溫芝樺服務處回應，在自救會提告後，全案已經進入司法程序，溫芝樺雖然無法介入，仍會持續關注那些長者，若未來他們在喪葬費用上出現經濟上的困難，服務處會盡力協助幫忙。

本刊致電彰化市老人會，該會不正面解釋「小組長津貼」款項，僅回應相關資料已交給檢調偵辦，會務帳目一切透明清楚，交由司法定奪。彰化和美鎮老人會表示，目前會計師仍在辦理互助會結算事宜，待清點完互助會會產後會再行通知，依繳交會員互助金金額比例計算，退回會員互助金之款項。

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(中時電子報)