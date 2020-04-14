9年前在新北市瑞芳區擔任國中教師的李姓男子，竟利用國中少女對他的依賴，在學校生物實驗室及教室、他的住處，與少女發生4次性關係；刑事部分李男遭判刑2年半，民事部分，高院認定李的行為侵害父母保護教養的親權，判他須賠償少女父母共100萬確定。

2011年當時47歲的李男擔任14歲少女的國中導師，少女因因住校想家而不適應，他對少女多所關心，少女也因此對他產生倚賴，不料他卻藉機分別在學校之空教室、生物實驗室及他位於宜蘭市的住處，撫摸少女私處後加以性侵。

少女國中剛畢業回校探視時，李男又將她帶到他居住的學校員工宿舍，未違反她的意願下與她發生性關係；少女就讀大學後對李男提告，案件曝光以後，李以通訊軟體傳送訊息向她及其父母致歉，以及親自登門向她的雙親跪求原諒。

被害人父母除了提告追究刑責外，也提民事訴訟求償，高院維持一審判決，考量她的父親擔任國會助理、李男目前擔任咖啡店店長，依兩造之身分、地位、經濟資力等一切情狀，判決李男須賠償被害人父母精神慰撫金各50萬元、共100萬元定讞。

(中時 )