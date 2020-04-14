小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】藍促WHO公開IP 證明網攻來自陸

世衛組織（WHO）祕書長譚德塞指控台灣對他發表歧視言論，但法務部調查局表示，部分言論來自大陸。國民黨立委吳怡玎昨在立法院司法法制委員會指出，「只是堵藍」臉書粉專及PTT有好幾組帳號都直呼譚德塞為「尼哥」，法務部為了證明歧視言論來自中國大陸，請公開這些IP。法務部長蔡清祥則說，有違法歧視言論都應該要追查。

【2】國安基金 護盤至疫情結束

新冠肺炎疫情肆虐，國安基金昨日召開例行委員會議，考量疫情持續擴散，全球生產體系及消費能量都受到衝擊，以外銷為導向的台灣，資本市場極易受國際政經不確定因素影響，決議繼續護盤至疫情結束。雖財長蘇建榮與國安基金執行秘書阮清華一再強調，國安基金投入台股，不以賺錢為目的，但統計這次進場至3月31日止，帳面獲利4734萬，投報率逾6％，表現不俗。

【3】刊美國務院聲明 AIT已如大使館

大陸機艦近來頻繁繞台演訓，美方也派電偵機反制，綠營兩岸專家林廷輝昨天表示，兩大強權搶圈地，展現大國的勢力範圍，不見得是針對台灣。他說，美國在台協會（AIT）最近在官方臉書登出國務院聲明，代表AIT的功能「與一般大使館差不多了」。

【4】不願只被當孩子的媽 何妤玟想求愛

何妤玟與化工小開老公邵天成育有2女，她日前證實今年初已結束8年婚，何妤玟13日表示：「我們去年初就談這件事，經過1年的協談、轉化，不管之前有多少爭吵、掉多少眼淚，最後我們是手牽手一起去簽字，很謝謝先生一路以來給我的支持，現在看似和平，其實我們度過很多危機。」

【5】口罩販賣機卡卡 柯要求改進

台北市試辦口罩自動販賣機，即日起民眾可在信義區健康服務中心刷健保卡，再利用悠遊卡或行動支付扣款購買，但是不少人使用後覺得「卡卡的」，台北市長柯文哲13日下午到場視察指出，已經下令要求嗶卡、銷售及動線流程改造，預計下周推廣到所有行政區。

(中時電子報)