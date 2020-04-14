中央流行疫情指揮中心昨（13日）表示，境內新冠肺炎新增5例確診，總數來到393例，其中案384、393為一對長住美國的夫妻，他們在出現病症後相隔1天搭機返台。這名男子在4月3日就已出現病症，於10日返台，妻子則是自稱拉肚子症狀是喝牛奶導致；他們和其他10名長期住在國外的確診案例，治療費至少要花2730萬元，將由政府支付。

根據指揮中心公布的資料中發現，案393婦人於1990年就到美國長期定居，至今已有30年之久；發言人莊人祥表示，她返台前曾透過丈夫通知，可能搭4月10日班機，後來改為4月11日，所以當指揮中心11日要與航空公司註記時，才得知她已在飛機上，並非刻意隱匿病情回台。

案384為70多歲男子，他在4月3日就已出現咳嗽、有痰等症狀，於4月10日入境主動通報，隔日確診。另外，還有多名長住在美國和其他國家的案例，都是返台後確診。指揮官陳時中曾表示，每一名確診者的直接社會成本為210萬元，據《ETtoday》統計共13名久居國外的返台確診者，共需花費國家2730萬元，全民一起埋單。

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(中時電子報)