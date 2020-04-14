國安基金召開首季例會，會中決議不退場，並預計將護盤至疫情結束。從宣布護盤3月20日至當月底，國安基金共投入7.56億元，同期間台股大漲逾千點，國安基金花小錢即發揮點火效果，順利達到穩定股市效果。

國安基金13日召開例行委員會議，就近期新冠肺炎疫情發展、國內外政經情勢等因素進行充分討論。考量疫情持續擴散蔓延，全球生產體系及消費能量均受衝擊，各主要經濟體經濟成長前景不佳，全球貿易動能面臨萎縮等不利因素仍存，雖各國均對疫情積極進行控制，並採行大規模紓困及振興措施，惟成效尚待觀察。國安基金並指出，由於我國係以外銷為導向之經濟體，資本市場極易受國際政經不確定因素影響，鑑於維持股市穩定任務之考量因素尚未消除，為維持投資信心以穩定資本市場秩序，經委員會共識決議，繼續授權執行秘書執行安定市場任務至疫情結束。

2019冠狀病毒疾病疫情威脅經濟，3月全球股市劇烈波動，國安基金管理委員會於3月19日盤後緊急召開臨時委員會，授權國安基金最快3月20日起進場護盤，當天台股收盤指數為8681.34點，到了3月底台股已升至9708.06點，4月中並收復萬點關卡，13日收盤為10099點。

國安基金管理委員會13日並公布首季財報顯示，從3月20日至當月底，國安基金共投入7.56億元銀彈，在未實現利益部分，截至3月底，國安基金持有的上市股票市值，以3月底收盤價計算公允價值提高4734萬餘元，換算報酬率約6%。

(時報資訊)