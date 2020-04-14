《證交所》晶碩今起得為融資融券交易 07:452020/04/14 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所辦理上市有價證券得為融資融券審查，晶碩(6491)自108年10月7日上市至今已滿6個月，且符合標準規定，今天起得為融資融券交易。 (時報資訊) #晶碩 #融資融券 #證交所 #台灣證券交易所 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》吉祥全、嘉威、新天地 今恢復融資券交易 08:012020/04/10 財經 證交所跨國線上引資 提升股市量能 15:132020/04/10 財經 逐筆交易更有效率 資訊更透明 15:402020/04/10 財經 生醫業績發表會 4月15日開跑 04:102020/04/13 產業特刊 證交所線上國際引資 成典範 04:102020/04/13 產業特刊 《證交所》逐筆交易實施 交易更有效率 08:012020/04/13 財經 《證交所》上周外資小幅賣超14.68億元 台積電買超居冠 12:502020/04/13 財經 《證交所》上市公司3月營收年減4.57％、首季減6.98％ 14:492020/04/13 財經 晶碩4/14起得為融資融券交易 17:402020/04/13 財經 安永、證交所合辦TCFD工作坊 04:102020/04/14 企業經營 財經熱門新聞 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 1分鐘讀財經》台積電後天法說 美系外資曝2大警訊 - 財經 疫情燒斷EUV製程關鍵！ 台積電5奈米搶先機戰勝死敵 - 財經 友達 奪三星8K面板大單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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