澳洲一名男子彼得（Peter Dansie），在2017年的時候，推著坐輪椅的妻子海倫（Helen）到療養院外散步，沒想到妻子卻意外跌入才1.5公尺的池塘中死亡。原本以為只是一起單純的意外事件，但警方在調查時發現，彼得的行為跟證詞都十分詭異；還在他家搜查時，發現一張飛往中國大陸的機票，及一個「裝滿性愛用品的手提箱」。彼得最後才坦承，他是因為想到國外，找線上性愛聊天認識的女子，才將不良於行妻子這個「負擔」，給解決掉。

綜合外媒報導，彼得與海倫結婚40年，兩人育有一已成年的兒子。海倫是在1995年時罹患中風，導致不良於行，2017年雖然幸運康復，但彼得還是必須專職照護，負責照顧老婆的生活起居。

而這件事情是發生在2017年4月，當天彼得到養老院接走海倫，兩人到一處公園裡欣賞日落美景。但彼得事後報警聲稱，輪椅意外滑入池塘，坐在上頭的妻子跟著落水。他因為有糖尿病跟膝蓋問題無法下水救人，只能眼睜睜看著妻子淹死。

當救難人員到達時發現，彼得身體雖然有水痕，但他的手機、鑰匙跟眼鏡都被完整的放在一旁，還有時間打電話救援，「他好像事前就知道什麼一樣？」後來警方要對彼得家中搜查時，他才坦承，自己有與兩名中國大陸女性進行「線上性愛聊天」，家中被搜出一張預定飛往中國大陸的機票，還被找出一個滿是保險套、威爾鋼壯陽藥、情趣玩具跟性感內衣的手提行李箱。後來今年2月，彼得被依謀殺罪，判處無期徒刑，至少得服刑25年，才有假釋機會。

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(中時電子報)