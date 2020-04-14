美國總統川普談重新開放

儘管紐約州新冠肺炎死亡人數已破萬，但州長古莫（Andrew Cuomo）認為，「最糟的已經過去」，住院人數似乎進入高原期，單日新增死亡人數為671名，大約是一周來的最低數字。

據BBC新聞網14日報導，美國東部6州州長已開始著手研擬計畫，準備解除封城令，新對外開放。紐約、新澤西、羅德島、康乃狄克，德拉瓦與賓州都承諾，會採取極為慎重的方式，但並未提出時間表。另一方面，西岸3州也開始討論重新開放計畫。

然而，據《政治》（Politico）新聞網報導，美國總統川普周一堅稱，唯有他，才能宣佈美國重新開放營業。「為了製造衝突和混亂，有些製造假新聞的媒體說，要不要開放各州，是由州長，而不是美國總統和聯邦政府來作決定，」川普推文說，「大家要徹底了解，那是不對的。」

至今全美新冠肺炎病例已直逼60萬，死亡人數也突破2.3萬人。

(中時電子報)