網路上近日流傳一張薪資單，內容提及大陸評論員從原本的0.5元人民幣（約新台幣2.1元），調漲至0.7元（約新台幣2.9元）、0.8元（約新台幣3.1元），引起熱議。

據了解，網路評論員是大陸的一種特定稱呼，多指受僱發表對政府有利的言論或評論；而大部分人都稱網路評論員為「五毛」，諷刺網評員每發一文或一評論「能賺五毛錢」。與台灣所稱的「網軍」類似，像是台灣鄉民網路用語所說的「1450」。

而在PTT有網友貼出薪資轉帳的相關照片，「五毛隨著武漢肺炎疫情期間，獲得上面的重用，先前漲薪為七毛，現在漲價成為「八毛」了。」從照片中可以看見，4月8日按讚可以獲得0.7元人民幣，4月9日則可以獲得0.8元人民幣；另外，訊息中也提及，「接上級部門通知，要求各單位所有人對該微博進行點讚、跟評。」

不過針對上述消息，大陸官方並沒有證實，因此真實性有待釐清。但在PTT上已掀起討論，網友紛紛留言「可以多買一顆茶葉蛋了」、「漲了14.3%我也想加薪」；不過也有人認為，「台灣可以繼續抹黑沒關係，大陸對台敵意更重。」

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(中時電子報)