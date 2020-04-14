小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（14日）財經重點。

【1】台積電法說會本周四登場 全年資本支出估減一成

台積電法說會16日上場，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，新冠肺炎疫情全球大流行，台積電下半年營運風險升高、能見度有限，推測台積電在即將到來的法說會上，有可能因客戶潛在訂單調整，調降全年資本支出20億美元，較原本150～160億美元計畫下修幅度超過一成。

【2】友達 奪三星8K面板大單

三星今年CES上發表屏占比高達99％的8K無邊框電視，相當吸睛，該款電視面板由友達操刀。三星2021年將退出LCD面板市場，今年開始策略性地分散供應商，其中和友達在高階面板合作關係更緊密，此外LGD、夏普和大陸咸陽彩虹都可望打進三星供應鏈。

【3】力抗外資賣超 國安基金護盤 直到疫情結束

政府護盤力道強而有力！除國安基金13日宣布會持續護盤到疫情結束外，八大公股行庫13日再買超台股25.55億元，這已是連五日買超。累計今年以來八大公股行庫護盤突破千億元，達1,074.71億元，有機會超越2008年金融海嘯1,403.73億元。這也是外資不斷賣超壓力下，台股仍然撐住萬點行情的最重要力量。

【4】美股超級財報周 12檔概念股加溫

美國財報周登場，本周由金融股打頭陣後，下周將由網飛、德州儀器等指標公司接棒，概念股行情提前加溫，包括明泰（3380）、聯電（2303）及兆赫（2485）等12檔13日率先獲買盤點火，股價逆勢大盤收紅。

【5】中部三大油脂廠 都被市場派盯上

中部三大油脂廠不平靜！繼去年福懋油意外變天，泰山近期也被大股東龍邦逼宮、提案提前改選董事（已遭泰山否決提案）；而福壽今年6月即將改選，又爆出市場派大股東興泰與泰山結盟要爭奪董事席次！據悉，三大老牌食品公司都被市場派覬覦，牽動各方利益的其中一項關鍵，竟跟另一家年營收高達70億、每年穩定獲利配息的「中聯油脂」有關。

(中時電子報)