公牛本周宣布開除總管佛曼(Gar Forman)，他效力球隊22年，2009年開始擔任總管，曾獲頒最佳總管獎。然而近來在組建球隊上失誤頻頻，球團終於對佛曼失去信心。球團總裁表示：「佛曼多年來表現優秀，他永遠是公牛隊一分子。」

本季是公牛連續第3季被拒於季後賽門外，這是他們自2004-05球季重建成功以來的最大困境，上季更只有22勝60敗。自從喬丹王朝結束後公牛就沒再打到總冠軍賽，成績最好一次是2011年MVP羅斯(Derrick Rose)領軍打進東區決賽，佛曼也是該年拿到最佳總管獎。

2015年公牛在羅斯時代最後一回衝刺，東區準決賽敗於騎士之手，他的恩師教練席波迪(Tom Thibodeau)被佛曼開除。後來的總教練荷伊伯格(Fred Hoiberg)掌兵3季多也遭解雇，接棒的波伊蘭(Jim Boylen)還差點引發內亂。

停賽期間公牛趁機大改組，卡爾尼紹瓦斯(Arturas Karnisovas)剛就任籃球營運副總裁，入隊35年的開國元勳派克生(John Paxson)從執行副總被轉到顧問職位，總教練波伊蘭隨時可能帥印不保。

(中時電子報)