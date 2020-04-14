今天冷氣團減弱，氣溫回升，白天天氣穩定，晚上開始北部有零星降雨。氣象局表示，周五、周六(4/17、18)東半部、南部地區有雨，午後各山區也有雷陣雨。周日、下周一(4/19、20)午後也有雷陣雨，下周二(4/21)鋒面通過，下周二至下周四(4/21~4/23)東北季風增強，北部、東北部變天，氣溫下降、有局部短暫雨。

據氣象局資料顯示，今天晚起至明天(4/15)清晨由於大氣中層雲量增多，北部及中部山區可能有零星短暫雨。明天、周四風向轉偏南風，水氣不多，東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，周五、周六在暖濕的偏南風吹拂下，東半部有局部短暫陣雨，南部也有降雨機會，其他地區為多雲，午後各山區也有局部短暫雷陣雨。周日、下周一氣溫持續回升，東半部有雨，其他地區為多雲，午後北部及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，下周二鋒面通過，下周二至下周四東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

中視新聞

(中時電子報)