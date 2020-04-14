WHO總部4月11日否認台灣曾寄電郵警告非典型肺炎會人傳人，雖遭我方反駁，仍引發許多議論。資深媒體人董智森質疑，若政府12月31日知道新冠病毒會人傳人，到1月11日大選投票，這麼多天，為何台商回國投票不用戴口罩？網友則諷刺表示「國民黨有董智森這種支持者，民進黨躺著贏」。

董智森4月13日在《九八新聞台》《小董真心話》表示，若政府去年12月31日已知新冠病毒人傳人，那時候多少台商回來投票？他質疑，政府12月31日知道新冠病毒會人傳人，到1月11日大選投票，這麼多天，為何台商回國投票不用戴口罩？此外，1月11日所有投開票所人擠人，為何不用戴口罩？如果已經知道新冠病毒人傳人，還讓這麼多人去投開票所？

然而，這番言論引來許多議論。其中網友h0304在PTT發文直言，董真是泛藍的超級豬隊友。該網友說在2019年12月31日到1月23日武漢封城，台灣這邊幾乎都沒更進一步消息，那時候根本沒有病毒的任何感覺。該網友說當時根本沒人知道那時有病毒，此外，該網友說選舉前一堆人都以為韓要大贏了，如果那時候宣布停止選舉，挺韓的支持者不可能不暴動。該網友最後表示，董智森這種發言滿可悲的。

不過也有挺董的網友表示「董哥一針見血」、「別挖了，一月份還宣傳不需要戴口罩」、「謊說多了，遲早出包」、「剛有病例，不可能完全能確定人傳人」。

(中時電子報)