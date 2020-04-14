逢甲大學校長李秉乾與元大金控人資長張曉 耕，13日共同簽署「未來金融產學合作案」。元大金控集結旗下證券、銀行、人壽、期貨及投信等子公司，與逢甲各相關學院或學門，聯袂打造跨領域未來金融科技實驗場域，並推動金融人才培育，為未來金融產業的發展開創更多的可能。

隨著網路安全、人工智慧、大數據、區塊鏈、雲端運算等科技整合運用在金融服務，金融產業正面臨前所未有的轉型契機；而未來5G的逐步導入，更讓人對金融服務的未來可能充滿想像。

元大金控與逢甲的合作亮點項目，包括建立「元大/逢甲未來金融實驗室」，發揮逢甲在資訊科技領域的優勢，扣緊前述各項金融科技在金融產業的應用，透過跨學院、跨領域合作，提供參與學生有關財金、量化交易、程式交易系統開發；乃至以消費者為中心的數位金融服務設計方法的相關培訓，以建構具未來性的金融服務。

同時，開設結合逢甲專業師資與元大優秀業師的學分學程，結合證照及實習，建立優先錄用的就業方案。

此外，運用元大金控在東南亞整體布局策略，與逢甲大學國際學院等多元管道與資源，共同推動「東協金融人才育成計畫」，擴大元大金控各子公司的國際人才庫。

元大金控與逢甲的產學合作，成為以產業資源豐富教育內容的最好典範。逢甲有近300位畢業校友服務元大金控及各子公司，甚至元大集團旗下子公司在馬來西亞的合作夥伴，都和逢甲馬來西亞校友會，建立長期合作關係。

元大金控獲「銀行家雜誌」名列全球500大銀行品牌，為台灣金融證券業龍頭。在「金控公司整體經營績效」評比中，元大金控在「海外策略績效」項目，在國內16家金控公司位居第一。

(工商 )