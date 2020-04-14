居住在台的瑞典籍網紅Jonas在Youtube上發布新影片，訪問烏干達好友Helene台「對譚德塞發言的看法」，她看完影片後，沉默點頭「的確因膚色在台被歧視」，但不能因為一人犯的錯，而抵銷掉所有人的好。

Helene看完譚德塞在WHO砲轟台灣的影片後說，大家都有權利抒發心情，全世界都努力對抗新冠肺炎，譚德塞處在WHO為世界中心，更容易受到指責，因此能理解其在記者會上宣洩心情，但也許是不了解前因後果，因此覺得譚德塞的言詞曖昧不清，他怎麼知道毀謗來自台灣？又怎知台政府助紂為虐？

Helene指出，在台生活超過3年，她曾因膚色被歧視過，因此可以理解其感受。她也舉例說明，有台灣人曾問她「若沒來台灣發展，是否就會回家務農、趕牛」，但她認為台灣人說這些話並無惡意，也不曉得自己說的話充滿偏見，他們就是真的不知道。

Helene更說，即使有時候受到歧視，也只是少數，不能因為一個人犯的錯，就抵銷掉她在台灣感受到的善意，一個人的歧視，不代表大部分人都歧視，更不能說這個國家歧視。她也打包票說「台灣絕不是一個會歧視人的國家」。

在影片最後Jonas也分享自己的看法，譚德塞點名台灣對其人身攻擊，有部分是想轉移焦點，因為現在全世界都在稱讚台灣防疫做得好，還可以捐口罩給別國，卻仍無法加入WHO，才會想將歧視的標籤貼在台灣上。

(中時電子報)