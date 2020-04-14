消毒用酒精擁有除菌的效果，對於細菌及病毒也能有效扼止，許多人都會拿來使用，但在使用時，還是有許多地方需要注意：

不能和漂白劑混合：消毒用酒精含有乙醇及異丙醇，和漂白劑混合的話，會產生有毒氣體「三氯甲烷（又稱為哥羅芳）」，會傷害身體的中樞神經、肝臟及腎臟，甚至造成頭昏想吐。

不能靠近火源及煙：消毒用酒精具有可燃性，使用時四周儘量不要有火源比較安全，最好在蠟燭熄滅前也不要使用。

要在空氣流通的地方使用：酒精含有具揮發性的化學物質，儘量不要在密閉空間使用比較安全。

特定的物質的表面不要使用：酒精是強力的消毒劑，要避免在鮮豔的傢俱上使用，以免有害物質溶出，另外也不適合在一些布面上使用。

特殊皮膚不宜使用：皮膚上有小傷口，或是被晒傷、乾燥及敏感性膚質上使用的話，可能會讓皮膚發炎的狀況變嚴重，或是讓傷口結痂的速度變慢。

最後則是要避免吸入或誤食，尤其是民眾自行製作的消毒液，若是誤食可能會造成失明或腎衰竭的情況產生。而酒精要有殺菌的效果，最好濃度要達到70至80%，購買時也要認明酒精含量。

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(中時電子報)