新冠肺炎疫情持續升溫，截至目前為止全球已有超過191萬的確診案例、死亡人數也超過11.8萬人；當中又以老年人和有其他病史者為高風險感染族群，為了遏止疫情蔓延、降低感染機率，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，針對年長者族群實施的隔離令可能將會持續到年底。

根據《美國之音》網路新聞報導，馮德萊恩在接受德國《每日郵報》採訪時說道，「因為新冠肺炎疫苗尚未問世，我們必須盡可能限制與年長者的接觸」並另外補充說明，「我知道這很難，而且隔離這件事不論對國家還是人們來說都是一種負擔，但這攸關民眾的生死，我們必須保持紀律和耐心。」

此外，馮德萊恩也提出，相較於體力和抵抗力較強的兒童與年輕人，年長者和以往有過其他病史的人會有較高機率受到感染，因此兒童和年輕人有機會較早解除隔離、恢復行動自由，同時也希望歐洲能在年底前就研發出疫苗。為了使人民能夠盡快回到生活正軌，有關當局也正積極和藥廠業者協商加快全球的疫苗研發進程。

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(中時電子報)