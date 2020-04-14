「豆導」鈕承澤被控性侵劇組女助理，遭檢方求刑3年4月。法院審理期間，鈕否認犯行，辯稱喜歡女助理，以為對方同樣有意思，才想進一步發生關係，沒有性侵犯意。台北地院今審結，預定上午11點30分宣判，據悉，鈕不會到庭聽判。

檢方起訴指出，鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識女助理，2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，待其他人陸續離開，女助理獨自留下，鈕趁機將女助理強壓沙發，指侵得逞。

外傳女助理的女主管事後居中協調，想讓鈕以60萬和解，但遭拒絕。

北院曾傳喚閨密及女主管，閨密證稱女助理不習慣違逆他人，她看過女助理與鈕承澤的LINE聊天紀錄，認為兩人沒有情愫，女助理平時的情緒反應不大，但跟她述說事發經過時，一直抓手、猛抽菸，不太尋常，曾建議女助理去就醫。

女主管則稱，案發當天原本是帶女助理去討論《跑馬》資料，但鈕承澤不想看資料，才開始聊天，言談間鈕數度透露喜歡女助理，女子也都笑笑的，她感覺有種戀愛氛圍，且認為女助理已成年，去留可以自己作主，才會放心離開。

辯論時，鈕承澤雖認錯，但否認犯罪，強調自己真心喜歡女助理，以為對方知道自己意思；辯護律師則說，本案調解成立，鈕已彌補女助理身心損失，建請合議庭予以緩刑。

公訴檢察官論告則說，女助理身為劇組一員，與鈕承澤有上司、下屬關係，為了保住工作，才沒有激烈反抗，不代表同意發生關係；鈕雖表示歉意，卻推責給女助理，並非真心道歉，具體求刑3年4月。女助理則表示，鈕賠錢只是求輕判，若不認罪，她就不會原諒。

(中時 )