散熱暨連接器廠—泰碩(3338)自結2月稅後盈餘為500萬元，順利跨過損益兩平點，累計前2月每股盈餘為0.44元，由於大陸全力衝刺5G基礎建設，泰碩出貨給中興通訊的AAU 3.0於第2季量產出貨，且商務NB需求暢旺，降低了智慧型手機市場低迷影響，泰碩預估，4月及5月營收有機會逐月走高，第2季業績可望優於去年同期。

2月因新冠肺炎疫情導致大陸廠區延後復工，泰碩2月合併營收僅2.52億元，不過由於順利跨入損益兩平點，單月稅前盈餘為800萬元，年成長166.67%，稅後盈餘為500萬元，年成長150%，單月每股盈餘為0.06元；累計前2月稅前盈餘為5500萬元，稅後盈餘為3800萬元，年成長80.95%，每股盈餘為0.44元；累計第1季合併營收為10.22億元，年成長9.95%。

大陸全面復工加速啟動5G基礎建設，泰碩為中興通訊主要供應商，可望跟隨中興通訊在大陸地區5G基站市佔提升成長，目前泰碩開發的AAU 3.0已有幾款在開模，預估第2季量產出貨，由於今年客戶佈建數量已經確定，4月起總需求達一天5000台，泰碩初期提供1000台，相較於AAU 2.0泰碩僅提供熱導元件，AAU 3.0泰碩提供熱導元件+箱體散熱，ASP可望大幅提升，以一個基地台需要3台AAU建置，龐大的市場需求成為泰碩未來營運成長重要動能，不過由於AAU 3.0採用壓鑄箱體是外購，泰碩預估，AAU 3.0毛利率與現有產品差不多。

從目前訂單來看，泰碩表示，4月會比3月好，5月看起來也不錯，第2季業績可望優於去年同期，並挑戰去年第4季旺季水準。

(時報資訊)