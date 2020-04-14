新冠狀病毒疫情大流行恐不利於即將揭開的財報季表現，周一美股道瓊指數和標普500指數收黑。亞馬遜走強，帶動那斯達克指數上揚。

周一收盤，道瓊工業指數跌328.6點或1.39%，為23,390.77點。標普500指數跌28.19點或1.01%，為2,761.63點。那斯達克指數漲38.85點或0.48%，為8,192.43點，為2月12日以來首次連漲3個交易日。

受歐洲等市場仍因復活節假期休市影響，美國各證交所成交量總計為109.3億股，低於過去20日日均量148億股。

亞馬遜大漲6.2%，為那斯達克指數帶來最大的提振。

標普銀行股指數重挫4.1%，摩根大通與富國銀行周二將公布業績，分析師看淡今年前景。

一些分析師認為紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周一發表的言論有助於緩解部分投資人的擔憂，古莫表示，他相信「最壞的情況已經過去」，因為美國疫情最嚴重的紐約州住院人數似乎正接近高原期。他並表示將宣布一項企業復工的協調計畫。

(時報資訊)