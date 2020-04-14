藝人秦偉被控性侵，判刑8年定讞，原訂今天（14日）上午10時報到入監，但他疑似想躲避媒體，不想上銬被拍到，一大早8時許就到南投地方檢察署報到，預計將走地下秘密通道，先進入南投看守所，之後再轉送台中監獄服刑。

秦偉性侵案，最高法院上周四認定他利用從事演藝及公益形象，趁機對女編劇及女粉絲2人性侵，各判刑4年，合計8年定讞，須入監服刑。秦偉10日聲請到南投地檢署執行，而不是台北發監，外傳是因為南投地檢署與南投看守所之間，有全國唯一的地道，可以避免被媒體拍到上銬畫面。

2016年女造型師出面指控秦偉，2010年7月邀她到北市信義區的住處做造型，然後請她到房間挑衣服，卻趁不及防備之時，將她壓制在床上，她雖拉住褲子抵抗大喊「不要」，但秦偉卻說「不要就是要」加以性侵。

另名女編劇控訴秦偉用談偶像劇劇本為由邀約到住處，她一進客廳就被秦偉脫褲性侵。還有1名女子2012年初加入秦偉臉書粉絲專頁，與秦偉私下用臉書訊息互動聊天，不料秦偉邀約她吃飯後，就誘騙她回家性侵。

秦偉雖選擇南投報到入監，不過南投看守所兼南投分監只收短期刑犯（刑期在1年半以下），將擇日再轉送台中監獄服刑。至於未來要坐牢多久，將由檢方向高院聲請定執行刑，但據估算，刑期至少4年起跳，有可能應執行6年以上徒刑。

(中時電子報)